Депутат Мажилиса Парламента РК Айтуар Кошмамбетов признался, что предпочитает отдыхать в Казахстане, однако считает, что внутренний туризм всё ещё требует серьёзного развития, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Честно говоря, я не могу поставить местному туризму оценку "отлично". Хотя у нас потрясающая природа, прекрасные места, я с удовольствием отдыхаю на Алаколе, бываю в Восточном Казахстане, Алматинской области. Но и недоработок хватает", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что инфраструктурные проблемы, такие как перебои с электроэнергией, канализация и прочие коммунальные вопросы, остаются актуальными даже на популярных курортах.

"Например, на Алаколе я отдыхал с обеих сторон. И там, и там есть проблемы. Мы уже подали предложения по их решению, в том числе как партия. Наша коллега Екатерина Смолякова недавно направила депутатский запрос по этой теме. До неё этот вопрос поднимал Руслан Берденов. Это очень важная работа", – подчеркнул Кошмамбетов.

По его словам, в ближайшее время он намерен посетить шесть регионов – Костанайскую, Алматинскую, Жамбылскую, Восточно-Казахстанскую области, города Караганды и Алматы, где продолжит работу с обращениями граждан.