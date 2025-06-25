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Отложены сроки сдачи стадиона имени Мунайтпасова

В Астане достроят стадион позже запланированного.

Сегодня, 15:48
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: Кадр видео

В столице продолжается строительство нового спортивного стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова, финансируемого за счет возвращенных активов. Объект станет одной из ключевых инициатив по целевому использованию возвращенных средств в интересах общества, передает BAQ.KZ.

По первоначальному плану стадион должен был быть готов раньше, однако ввод в эксплуатацию перенесен на второй квартал 2026 года. Причины переноса не уточняются, но заверено, что проект остается под особым контролем надзорных органов.

На базе стадиона будет создана Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, ориентированная на развитие футбола. Учреждение рассчитано на 750 детей от 8 до 18 лет, которые смогут тренироваться в условиях, соответствующих международным стандартам.

Инфраструктура объекта включает:

  • полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием;

  • раздевалки и тренерские комнаты;

  • медицинский блок;

  • трибуны для болельщиков.

По замыслу инициаторов, проект должен стать инвестициями в будущее казахстанского спорта, обеспечивая подготовку профессиональных футболистов и расширяя возможности для массового детско-юношеского спорта в столице.

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