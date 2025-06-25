В столице продолжается строительство нового спортивного стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова, финансируемого за счет возвращенных активов. Объект станет одной из ключевых инициатив по целевому использованию возвращенных средств в интересах общества, передает BAQ.KZ.

По первоначальному плану стадион должен был быть готов раньше, однако ввод в эксплуатацию перенесен на второй квартал 2026 года. Причины переноса не уточняются, но заверено, что проект остается под особым контролем надзорных органов.

На базе стадиона будет создана Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, ориентированная на развитие футбола. Учреждение рассчитано на 750 детей от 8 до 18 лет, которые смогут тренироваться в условиях, соответствующих международным стандартам.

Инфраструктура объекта включает:

полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием;

раздевалки и тренерские комнаты;

медицинский блок;

трибуны для болельщиков.

По замыслу инициаторов, проект должен стать инвестициями в будущее казахстанского спорта, обеспечивая подготовку профессиональных футболистов и расширяя возможности для массового детско-юношеского спорта в столице.