В районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области полиция проверила видео о жестоком обращении с собакой, распространившуюся в социальных сетях, передает BAQ.kz

Как сообщили в Департаменте полиции, в ходе опроса жителей установлено, что сотрудница магазина действительно отогнала бродячую собаку камнем. При этом сведения о том, что животное избили лопатой, не нашли подтверждения.