Отогнала собаку камнем: в СКО выясняют факт жестокого обращения с животным

Женщина бросила камень в собаку.

В районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области полиция проверила видео о жестоком обращении с собакой, распространившуюся в социальных сетях, передает BAQ.kz

Как сообщили в Департаменте полиции, в ходе опроса жителей установлено, что сотрудница магазина действительно отогнала бродячую собаку камнем. При этом сведения о том, что животное избили лопатой, не нашли подтверждения.

"Животное находится в данной местности, угрозы его жизни и здоровью нет. С женщиной проведена профилактическая беседа и разъяснена ответственность", - подчеркнули в ведомстве.

