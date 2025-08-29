Отогнала собаку камнем: в СКО выясняют факт жестокого обращения с животным
Женщина бросила камень в собаку.
Сегодня, 17:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:33Сегодня, 17:33
66Фото: Pinterest.com
В районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области полиция проверила видео о жестоком обращении с собакой, распространившуюся в социальных сетях, передает BAQ.kz
Как сообщили в Департаменте полиции, в ходе опроса жителей установлено, что сотрудница магазина действительно отогнала бродячую собаку камнем. При этом сведения о том, что животное избили лопатой, не нашли подтверждения.
"Животное находится в данной местности, угрозы его жизни и здоровью нет. С женщиной проведена профилактическая беседа и разъяснена ответственность", - подчеркнули в ведомстве.
Самое читаемое