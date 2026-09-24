Жумабек Жаныкулов окажет финансовую помощь семьям погибших военнослужащих

Общественный деятель Жумабек Жаныкулов заявил о готовности выделить 50 млн тенге в связи с гибелью военнослужащих в результате трагического происшествия. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Жаныкулов, являющийся членом Халық Кеңесі, выразил соболезнования родителям и близким погибших военнослужащих.

«От своего имени, как члена Халық Кеңесі, я готов выделить 50 млн тенге. Очевидно, что никакие деньги не смогут вернуть человека», — написал он.

Общественный деятель также выразил надежду, что подобных трагических событий в стране больше не произойдёт.