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Жумабек Жаныкулов окажет финансовую помощь семьям погибших военнослужащих

Общественный деятель выразил соболезнования родным военнослужащих, погибших в результате трагического происшествия.

24 Сентября 2026, 23:21
АВТОР
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Instagram.com 24 Сентября 2026, 23:21
24 Сентября 2026, 23:21
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Фото: Instagram.com

Общественный деятель Жумабек Жаныкулов заявил о готовности выделить 50 млн тенге в связи с гибелью военнослужащих в результате трагического происшествия. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Жаныкулов, являющийся членом Халық Кеңесі, выразил соболезнования родителям и близким погибших военнослужащих.

«От своего имени, как члена Халық Кеңесі, я готов выделить 50 млн тенге. Очевидно, что никакие деньги не смогут вернуть человека», — написал он.

Общественный деятель также выразил надежду, что подобных трагических событий в стране больше не произойдёт.

«Выражаю соболезнования родителям и близким погибших военнослужащих. Пусть больше не будет таких трагических происшествий», — говорится в его публикации.

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