Жумабек Жаныкулов окажет финансовую помощь семьям погибших военнослужащих
Общественный деятель выразил соболезнования родным военнослужащих, погибших в результате трагического происшествия.
24 Сентября 2026, 23:21
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24 Сентября 2026, 23:2124 Сентября 2026, 23:21
238Фото: Instagram.com
Общественный деятель Жумабек Жаныкулов заявил о готовности выделить 50 млн тенге в связи с гибелью военнослужащих в результате трагического происшествия. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Жаныкулов, являющийся членом Халық Кеңесі, выразил соболезнования родителям и близким погибших военнослужащих.
«От своего имени, как члена Халық Кеңесі, я готов выделить 50 млн тенге. Очевидно, что никакие деньги не смогут вернуть человека», — написал он.
Общественный деятель также выразил надежду, что подобных трагических событий в стране больше не произойдёт.
«Выражаю соболезнования родителям и близким погибших военнослужащих. Пусть больше не будет таких трагических происшествий», — говорится в его публикации.
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