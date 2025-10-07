В связи с резким понижением температуры воздуха в Алматы по поручению акима города Дархана Сатыбалды принято решение начать отопительный сезон раньше обычного, передает BAQ.KZ.

С 8 октября в мегаполисе начнется подключение к центральному отоплению.

В первую очередь тепло подадут в социальные объекты - детские сады, школы и медицинские учреждения.

Подключение жилых домов планируется начать с 10 октября. После подачи тепла на входе в дом специалисты КСК и ОСИ проведут регулировку внутридомовых систем - спустят воздух из радиаторов и стояков, настроят давление и обеспечат равномерный прогрев квартир.

Для быстрого реагирования на возможные неполадки сформирован аварийный запас материалов и оборудования. В отопительный сезон 2025–2026 годов дежурить будут 16 аварийных и ремонтных бригад - всего 220 специалистов и 56 единиц техники.