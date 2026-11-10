Отопительный сезон в Казахстане проходит в штатном режиме — Ерлан Аккенженов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства сообщил о готовности энергетической инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего периода. По его словам, потребители обеспечены электрической и тепловой энергией, передает BAQ.KZ.
В рамках подготовки к отопительному сезону на электростанциях страны завершен ремонт 8 энергоблоков, 49 котлов и 37 турбин. На региональных электросетях отремонтировано 17,1 тыс. км линий электропередачи и 444 подстанции. Также полностью завершены работы на 377 км тепловых сетей. Технологические нарушения устраняются в нормативные сроки.
«Финансирование ремонтных работ в среднем увеличено на 27%. В результате износ оборудования электростанций снижен до 52%, электрических сетей – до 65,7%, тепловых сетей – до 48%. Количество технологических нарушений по сравнению с прошлым годом сократилось в среднем на 6%», — сообщил министр.
По его словам, за 10 месяцев т.г. выработка электрической энергии составила 102 млрд кВт/ч, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 2,3%.
Самое читаемое
- Экопарк Костаная: Зеленый массив рядом с городом притягателен, но мало доступен
- Кокшетау впервые принимает чемпионат Казахстана по женскому волейболу
- Женщина прыгнула с Центрального моста в реку Жайык в Атырау
- «Полковники с поклоном»: в Алматы наказали женщину, хваставшуюся связями в полиции
- В Астане расследуют гибель двух подростков