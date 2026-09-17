Отопительный сезон в Кокшетау начнется 27 сентября
Подачу тепла начнут с объектов социальной сферы — детских садов, школ и больниц.
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Отопительный сезон в Кокшетау начнется 27 сентября. Растопку котлов на местных котельных планируют начать 25 сентября.
По информации ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу», после запуска теплоснабжения в первую очередь подключат объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы и другие учреждения.
Вместе с тем на аппаратном совещании акимата сообщили, что ряд объектов города пока не полностью подготовлен к отопительному сезону. В их числе шесть объектов многопрофильной больницы, лаборатория при СЭС и две школы.
Причинами задержек в некоторых случаях стали затянувшиеся государственные закупки, а также проблемы, возникшие еще на этапе проектирования. В частности, сложности возникли при подготовке школы №16 Кокшетау.
По словам директора школы Нурлана Мукажанова, система отопления в учебном заведении уже готова. После проведения опрессовки специалисты устранили замечания технического надзора, в том числе установили дополнительные крепления.
«Система отопления у нас вся готова уже. Сейчас можно говорить, что школа готова», — отметил директор.
Отдельное внимание на совещании уделили бесхозным домам. В Кокшетау насчитывается около 100 таких домов, где отсутствуют КСК, ОСИ или ПТ. При этом более половины квартир в этих зданиях сдаются в аренду, из-за чего установить собственников и обсудить с ними вопросы подготовки к отопительному сезону затруднительно.
Подрядным организациям и тепловикам поручили взять такие дома на особый контроль. После подключения отопления специалисты будут дежурить в этих зданиях.