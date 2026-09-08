Отопление в Павлодарской области начнут подключать с 15 сентября

Отопительный сезон в регионе начнется с 15 сентября. В первую очередь тепло подадут в социальные объекты — школы, детские сады и медицинские учреждения.

По данным властей, сейчас к началу отопительного периода готовы 2464 из 2526 многоэтажных домов. Подготовка еще 64 объектов продолжается.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что после подключения бюджетных учреждений тепло начнет поступать в жилой фонд. Речь также идет об объектах спорта и культуры.

«В первую очередь планируем подавать тепло в бюджетные учреждения. Это детские сады, школы, больницы, поликлиники, стационары, то есть объекты, где люди находятся постоянно», — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что в теплую погоду нет необходимости запускать отопление раньше установленного срока, поскольку это создает дополнительную финансовую нагрузку для потребителей.

В области намерены продолжить практику предварительного заполнения теплосистем. Благодаря этому горячая вода заранее поступает в жилые дома, что позволяет избежать одновременного заполнения всех тепловых сетей.