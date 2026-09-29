Отпечатки пальцев вывели полицию на вора в ВКО

В Шемонаихе полицейские раскрыли кражу из автомобиля благодаря следам пальцев рук, обнаруженным во время осмотра места происшествия.

Как произошла кража

По данным полиции, автомобиль Volkswagen Vento был припаркован возле дома. Владелец оставил двери машины незапертыми.

Этим воспользовался злоумышленник, который проник в салон и похитил два мобильных телефона. Общая сумма ущерба составила 120 тысяч тенге.

Как нашли подозреваемого

Во время осмотра автомобиля специалисты обнаружили следы пальцев рук. Их проверили по дактилоскопической базе «Папилон».

В результате было установлено совпадение с данными 42-летнего жителя Шемонаихи. Полицейские установили личность мужчины и задержали его.

В ходе дальнейших следственных действий подозреваемый признался в краже и выдал похищенные телефоны.

Изъятое имущество вернули владельцу.

Как защитить автомобиль

Ведомство напоминает, что незапертый автомобиль может стать легкой добычей для злоумышленников.

Стражи порядка рекомендуют даже при кратковременном отсутствии закрывать двери и окна, использовать сигнализацию и не оставлять в салоне телефоны, документы, деньги и другие ценные вещи.