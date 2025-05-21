Вице-министр иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров прокомментировал трагический инцидент, произошедший в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха, где в результате обрушения рекламного щита погибла гражданка Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, тело погибшей планируют отправить на родину уже сегодня. Все необходимые процедуры завершены, расходы на репатриацию, как уточнил Куантыров, взяла на себя египетская сторона.

"Отправка тела планируется уже сегодня, после проведения всех процедур. Насколько мне известно, за счёт египетской стороны. По моральной компенсации тоже вопрос уже решён. Плюс ещё страховая компания подключилась, наша казахстанская компания, которая покрывала страховкой данное путешествие", - сообщил вице-министр.

Также он отметил, что две другие гражданки Казахстана, получившие лёгкие травмы в результате происшествия, уже вернулись домой.

Инцидент находится под контролем министра гражданской авиации Египта. По словам Куантырова, в день трагедии была создана и направлена специальная комиссия для расследования произошедшего. Поддержку пострадавшим и семье погибшей оказывает консульство Казахстана в Египте.

"Наше консульство с самого начала включилось в работу, оказывает всестороннюю помощь и держит ситуацию на контроле", - подчеркнул Алибек Куантыров.

Напомним, в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха произошёл трагический инцидент: в зоне вылета на пассажиров обрушился рекламный щит. В результате происшествия погибла гражданка Казахстана, ещё две её соотечественницы получили травмы.