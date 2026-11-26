Отправить контрагенту претензию, уведомить его о расторжении договора или потребовать исполнения обязательств сегодня можно даже в электронном виде. Однако в случае спора сторонам нередко приходится доказывать не только свою правоту, но и сам факт получения сообщения. Решить эту проблему при разработке нового Гражданского кодекса Казахстана предложил ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК, магистр юриспруденции Дархан Токеев, передает BAQ.KZ.

Эксперт поддержал инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева по разработке нового Гражданского кодекса, отметив, что обновленное законодательство должно прежде всего решать реальные проблемы граждан и бизнеса.

Одной из таких проблем он назвал отсутствие единых и понятных критериев юридически значимого уведомления.

«В договорной практике нередко возникают споры о том, было ли уведомление доставлено, по какому адресу оно должно направляться, считается ли сообщение полученным при отсутствии адресата по указанному адресу и какое значение имеют электронные способы коммуникации. Особенно сложными становятся ситуации, когда сторона уклоняется от получения корреспонденции либо использует контактные данные, которые фактически уже не применяются», – пояснил Дархан Токеев.

Когда сообщение должно считаться полученным

По мнению эксперта, в новом Гражданском кодексе необходимо четко определить:

какими способами можно направлять юридически значимые уведомления;

в какой момент сообщение считается доставленным;

как подтвердить факт его отправки и получения;

какие правовые последствия наступают, если адресат намеренно уклоняется от получения уведомления.

Особое внимание, считает Токеев, необходимо уделить электронному документообороту. По мере развития цифровых технологий стороны все чаще используют электронные каналы связи, однако юридическая значимость таких сообщений должна быть подтверждаема.

«Электронное сообщение может быть эффективным способом уведомления, но его юридическая значимость должна оцениваться с учётом возможности установить отправителя, адресата, содержание сообщения и факт его доставки», – отметил эксперт.

Меньше поводов для судебных споров

Четкие правила, по мнению юриста, помогут избежать ситуаций, когда судебное разбирательство возникает не из-за нарушения договора, а из-за спора о том, получил ли человек или компания соответствующее уведомление.

«На мой взгляд, ясные правила уведомления позволят сократить количество споров, в которых предметом судебного разбирательства становится не само исполнение обязательства, а факт направления или получения сообщения. Это укрепит договорную дисциплину и повысит предсказуемость гражданского оборота», – подчеркнул Дархан Токеев.

По его мнению, именно такие практические изменения способны сделать новый Гражданский кодекс действенным инструментом защиты прав казахстанцев и предпринимателей.