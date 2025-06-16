Согласно Трудовому кодексу РК, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск для отдыха, восстановления сил, укрепления здоровья и решения личных вопросов. При этом за ним сохраняются должность, место работы и средняя заработная плата, передаёт BAQ.KZ.

Минимальная продолжительность отпуска — 24 календарных дня. Более длительные отпуска возможны, если это предусмотрено законом, трудовым или коллективным договором, а также внутренними документами работодателя.

Примеры длительности отпуска по категориям:

Педагоги — 56 календарных дней

Гражданские служащие — 30 календарных дней

Государственные служащие — 30 календарных дней

Дополнительный отпуск:

Работники на вредных и опасных производствах — не менее 6 календарных дней

Лица с инвалидностью I и II группы — не менее 6 календарных дней

Праздничные дни, приходящиеся на отпуск, не включаются в его продолжительность.

Подробнее об этих правилах рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК в рамках проекта "Важно знать".