Отпускные правила: Минтруда объяснил, кому положен дополнительный отдых
Как рассчитывается продолжительность трудового отпуска в Казахстане, рассказали в Минтруда.
Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
163Фото: Unsplash
Согласно Трудовому кодексу РК, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск для отдыха, восстановления сил, укрепления здоровья и решения личных вопросов. При этом за ним сохраняются должность, место работы и средняя заработная плата, передаёт BAQ.KZ.
Минимальная продолжительность отпуска — 24 календарных дня. Более длительные отпуска возможны, если это предусмотрено законом, трудовым или коллективным договором, а также внутренними документами работодателя.
Примеры длительности отпуска по категориям:
- Педагоги — 56 календарных дней
- Гражданские служащие — 30 календарных дней
- Государственные служащие — 30 календарных дней
Дополнительный отпуск:
- Работники на вредных и опасных производствах — не менее 6 календарных дней
- Лица с инвалидностью I и II группы — не менее 6 календарных дней
Праздничные дни, приходящиеся на отпуск, не включаются в его продолжительность.
Подробнее об этих правилах рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК в рамках проекта "Важно знать".