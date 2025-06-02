В Казахстане более 2000 солдат, успешно прошедших срочную воинскую службу, получили государственные гранты на обучение в вузах. Это стало возможным благодаря новой государственной инициативе, направленной на поддержку молодых граждан и повышение мотивации к службе, передаёт BAQ.KZ.

Впервые вручение сертификатов прошло в торжественной обстановке в Министерстве обороны. Заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев поздравил отличников боевой учебы и вручил 22 солдатам, отслужившим весенний призыв 2024 года, сертификаты на поступление в вузы без сдачи ЕНТ.

Всего по итогам конкурсного отбора, в котором участвовали более 17 500 отслуживших солдат, выделено:

2010 грантов — в гражданские вузы от Миннауки и высшего образования,

253 места — в военные институты Министерства обороны,

36 мест — в Академию Национальной гвардии,

12 мест — в Академию Пограничной службы КНБ,

3 места — в учебное заведение МЧС.

"Теперь бывшие солдаты могут поступить в вузы без ЕНТ, получить государственную стипендию, общежитие и право обучения на военной кафедре без конкурса. Для прозрачности отбора разработана цифровая система Sarbaz 2.0, где учитываются успеваемость и дисциплина каждого солдата", — сообщили в Минобороны.

Слова благодарности от имени срочников выразил Владислав Внуковский, решивший продолжить путь в Военном институте Сил воздушной обороны, где когда-то учился его отец.

Инициатива признана важным шагом по поддержке патриотически настроенной молодежи и интеграции военной службы в систему образования и карьерного роста.