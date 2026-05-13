В Казахстан продолжается цифровизация системы воинского учета: повестки теперь направляются не только в бумажном виде, но и через SMS, портал eGov и мобильное приложение, передает BAQ.kz.

Новая система призыва интегрирована с государственными базами данных, благодаря чему сведения о призывниках - образование, место работы, семейное положение и регистрация - подтягиваются автоматически. Это упрощает процесс учета и снижает количество необходимых документов.

Теперь призывники могут самостоятельно проверить свой статус, наличие отсрочки и необходимость явки в военкомат через цифровые сервисы. В перспективе система будет работать в проактивном режиме - уведомления будут приходить автоматически.

Особое внимание уделяется студентам. При очном обучении в казахстанских вузах отсрочка предоставляется на весь период обучения. Однако специалисты рекомендуют убедиться, что информация передана в органы военного управления, либо дополнительно предоставить справку с места учебы.

Для студентов, обучающихся за рубежом, отсрочка также возможна, но только при наличии подтверждающих документов. При этом обучение за границей не освобождает от обязанностей по воинскому учету - взаимодействие с военкоматом необходимо осуществлять самостоятельно.

Отдельно отмечается, что статус программ foundation рассматривается индивидуально и зависит от конкретных условий обучения.

В департаментах по делам обороны рекомендуют регулярно проверять актуальность данных, особенно в период каникул или временного пребывания в стране, чтобы избежать проблем во время призывной кампании.

