Отдел полиции Курчумского района в ВКО завершил расследование дела в отношении 53-летнего главного инженера одной из дорожно-строительных организаций. По его вине в ДТП погиб ребенок, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что подозреваемый знал об опасности для транспорта, которую создают насыпи грунта на проезжей части. Но, несмотря на требования закона РК «О дорожном движении», не обеспечил установку предупреждающих дорожных знаков.

31 октября 2025 года 37-летний житель Курчумского района на 37 километре трассы Курчум – Калжыр – Аксуат из-за отсутствия предупреждающих дорожных знаков наехал на насыпь грунта, находившуюся на проезжей части. В результате ДТП происшествия его шестилетний сын скончался на месте, а дочь, 2017 года рождения, получила телесные повреждения.

«Расследование уголовного дела заняло около трех месяцев. В январе 2026 года дело было направлено в суд, и уже в марте судом вынесен обвинительный приговор. Суд признал инженера виновным по статье «Нарушение действующих на транспорте правил», часть третья – деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, сроком на год», ‒ сообщили в полиции.

Департамент полиции ВКО призвал должностных лиц и подрядные организации неукоснительно соблюдать требования безопасности при проведении работ на автомобильных дорогах.