В Казахстане предстоящая зима, согласно предварительному прогнозу, ожидается умеренно тёплой на большей части территории страны ,передает BAQ.KZ.

Количество осадков предполагается в пределах климатической нормы, однако синоптики предупреждают, что возможны периоды с сильными снегопадами, метелями, порывистым ветром, гололёдом и туманом.

Специалисты отмечают, что зима будет характеризоваться так называемыми "температурными качелями". Оттепели будут регулярно сменяться волнами холода, что сделает погодные условия непредсказуемыми и переменчивыми. Декабрь при этом прогнозируется тёплым, с умеренным количеством осадков.

Основной тип осадков зимой — снег, который в определённые дни будет сопровождаться метелями, штормовыми ветрами, гололёдом и туманами. При прохождении южных циклонов в отдельных регионах возможны смешанные осадки: дождь и мокрый снег. В периоды влияния массивов высокого давления прогнозируется прекращение осадков — в такие дни ожидается ясная и морозная погода.

В январе температура воздуха будет близка к климатической норме практически по всей стране. Небольшое понижение — около одного градуса ниже нормы — прогнозируется на востоке. Осадков в январе также ожидается в пределах нормы, за исключением горных и предгорных районов юга и юго-востока, где их может выпасть больше обычного.

Февраль и март 2026 года, по предварительным данным, будут тёплыми и с умеренным количеством осадков. В марте возможны увеличенные показатели осадков в горных и предгорных районах юга и юго-востока.

Синоптики рекомендуют жителям учитывать прогноз при планировании поездок и быть готовыми к резким изменениям погоды в течение зимнего периода.