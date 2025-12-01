Казгидромет представил консультативный прогноз погоды на предстоящую зиму — с декабря 2025 года по февраль 2026-го, а также на март 2026 года, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, большая часть Казахстана проведёт зиму в условиях относительно тёплой погоды, однако с частыми перепадами температуры и периодами интенсивных осадков.

Синоптики отмечают, что зима будет умеренно тёплой, а количество осадков в целом ожидается в пределах климатической нормы. При этом в отдельные периоды возможны сильные снегопады, метели, порывистый ветер, гололёд и туманы. В течение всего сезона ожидаются "температурные качели" — резкие переходы от оттепелей к волнам холода.

Декабрь, согласно прогнозу, будет теплее обычного почти на всей территории страны. Температура воздуха окажется выше нормы на 1–2 градуса. В юго-восточных регионах показатели будут ближе к климатическим значениям. Осадки ожидаются преимущественно в виде снега, сопровождаемого метелями, туманами и штормовым ветром. В отдельные дни при выходе южных циклонов возможны дожди и мокрый снег.

В первой декаде декабря на севере, востоке и в центре страны прогнозируется наиболее интенсивная волна холода: ночью столбики термометра могут опуститься до –23…–28, а днём до –13…–18 градусов. Во второй и третьей декадах температурный фон станет более мягким, хотя на востоке возможны понижения до –25…–35 ночью и до –15…–20 днём. В западных и южных регионах начало месяца будет тёплым, однако к концу первой декады здесь также ожидается снижение температуры.

Январь 2026 года, по оценкам синоптиков, будет в пределах нормы, однако на востоке страны возможны отклонения ниже климатических значений. Осадки в целом ожидаются на уровне нормы, но их количество вырастет в горных и предгорных районах южных и юго-восточных областей.

Февраль и март 2026 года будут тёплыми, с умеренным количеством осадков. При этом в марте в горах и предгорьях юга и юго-востока ожидается их увеличение.

Казгидромет предупреждает, что чередование оттепелей и холодов в сочетании с обильными осадками может привести к образованию ледяной корки в почве и снежном покрове. Это может оказать негативное влияние на прохождение паводкового периода 2026 года.