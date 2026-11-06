Отца Меган Маркл арестовали во Флориде за хранение запрещённых материалов

82-летнего Томаса Маркла, отца герцогини Сассекской Меган Маркл, арестовали во Флориде. Ему предъявили обвинение в хранении материалов с изображениями сексуального насилия над детьми. Информацию подтвердило Министерство юстиции США.

По данным американского Минюста, материалы обнаружили в двух складских помещениях в районе Лос-Анджелеса, которые Маркл арендовал почти 20 лет. Во время обысков сотрудники изъяли около 78 предметов, в том числе диапозитивы, фотонегативы и книги, предположительно содержащие запрещённые изображения.

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что правоохранительные органы оперативно установили местонахождение материалов и задержали Маркла. По версии следствия, среди изъятого могли быть фотографии сексуального характера с участием несовершеннолетних девочек. Ожидается, что Маркл предстанет перед федеральным судом в Тампе.

Ранее он категорически отрицал обвинения и называл сообщения о хранении подобных материалов «чудовищной ложью». Поводом для расследования стало обращение сводного брата Меган Маркл — Томаса Маркла-младшего. По его словам, он обнаружил на Филиппинах тайник с фотографиями и видеозаписями, связанными с насилием над детьми, после чего обратился в ФБР.

Сама Меган Маркл ранее заявила, что потрясена обвинениями в адрес отца. По её словам, ещё в начале 2019 года она получила письмо от властей с уведомлением о тревожных обвинениях. Герцогиня также отметила, что прежде всего думает о детях, которые могли пострадать, и надеется, что общественность поймёт причины её многолетнего разрыва общения с отцом.