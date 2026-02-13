В Алматы погиб мужчина после жестокого избиения. Информация о произошедшем получила широкий общественный резонанс после публикации обращения его сына в соцсети Threads. По данным полиции, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В ночь на 13 февраля 2026 года около 00:30 сын погибшего опубликовал в социальной сети Threads пост, в котором рассказал о произошедшем и призвал общественность привлечь внимание к трагедии.

«Я не спал трое суток, потому что перед глазами видео, где моего отца неожиданно вырубили и таскали по полу, как будто это не человек, а мусор», – написал он.

Фото: Threads.com/@_atr077

Автор публикации также сообщил, что позднее получил ещё одно видео, на котором, по его словам, мужчину пинают по голове и продолжают избивать в момент, когда он находился без сознания.

«Это нелюди! Моего отца “убивали” на протяжении получаса. Пожалуйста, народ, вы же все люди, дайте полный общественный резонанс, отмечайте все органы, новостные порталы, блогеров. Пусть выкладывают везде», – говорится в обращении.

Фото: Threads.com/@_atr077

Ситуацию прокомментировали в Департамент полиции города Алматы. В ведомстве сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью, выразившегося в нанесении телесных повреждений», – сообщили в полиции.

В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан, он водворён в изолятор временного содержания.