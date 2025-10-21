В Сарысуском районном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя села Жанатас, обвиняемого в применении насилия в отношении своего малолетнего сына, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

Инцидент произошёл в июле 2025 года: мужчина, разозлившись на ребёнка за то, что тот всю ночь провёл за телефоном и не проснулся вовремя утром, в "воспитательных целях" ударил его по лицу.

Суд квалифицировал действия мужчины по пункту 8 части 2 статьи 109-1 Уголовного кодекса РК — нанесение побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего. Подсудимый полностью признал вину и выразил раскаяние. Представитель потерпевшего — мать ребёнка — заявила в суде, что прощает мужа.

Прокуратура ходатайствовала о назначении наказания в виде 100 часов общественных работ. Суд учёл смягчающие обстоятельства, включая признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей на иждивении, и назначил наказание именно в этой форме.

Приговор вступил в законную силу.