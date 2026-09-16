«Отырар сазы» открыл новый сезон концертом к 80-летию Каршыги Ахмедиярова

Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» открыл в Алматы 91-й концертный сезон программой «Күй-ұран». Вечер в Государственной академической филармонии имени Жамбыла посвятили 80-летию кюйши-домбриста, композитора, народного артиста Казахстана и лауреата Государственной премии Каршыги Ахмедиярова, передает BAQ.KZ.

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Концерт состоялся 15 сентября в Большом зале филармонии и прошел при полном аншлаге.

За дирижерский пульт в этот вечер встали художественный руководитель и главный дирижер «Отырар сазы» Динзухра Тлендиева, Жалгасбек Бегендиков, Ерболат Ахмедияров и Абилкайырхан Бейсеков. К оркестру присоединилась Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова.

МКИ РК

В программе прозвучали произведения Каршыги Ахмедиярова «Күй-ұран», «Қосбасар», «Ақмешіт», «Мама», «Жұлдызым» и другие. В концерт включили и музыку Нургисы Тлендиева, поэму «Махамбет» и «Реквием».

Каршыга Ахмедияров был одним из известных представителей казахской домбровой школы. Он окончил консерваторию имени Курмангазы, много лет преподавал, работал солистом, дирижером и концертмейстером оркестра народных инструментов. В 1991 году ему присвоили звание народного артиста Казахской ССР, Государственную премию он получил в 1982 году.

МКИ РК

Сам «Отырар сазы» появился в нынешнем оркестровом формате в 1982 году. Коллектив вырос из небольшого ансамбля, а к его развитию пришел Нургиса Тлендиев. Сегодня в оркестре наряду с домброй и кобызом звучат жетыген, шертер, шанкобыз, мес-кобыз, сырнай, сазсырнай, сыбызгы, асатаяк, дауылпаз и другие традиционные инструменты.

Первый концерт оркестра состоялся 2 октября 1982 года в старом здании Алматинской филармонии. В 1999 году коллективу присвоили имя Нургисы Тлендиева, позднее он получил академический статус.

Новый сезон «Отырар сазы» начали с программы, в которой соединили музыку Ахмедиярова и Тлендиева, двух заметных фигур казахской инструментальной традиции.