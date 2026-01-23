Депутат Мажилиса Айдос Сарым заявил о необходимости всестороннего рассмотрения накопившихся проблем в сфере авиационных услуг с участием профильных министерств, государственных органов и авиакомпаний. Об этом он рассказал на заседании Общественной палаты при Мажилисе, где обсуждались вопросы авиационного обслуживания и пассажирских перевозок, передает BAQ.KZ.

Как отметил депутат, в последнее время от потребителей поступает большое количество жалоб на качество сервисных услуг авиакомпаний и аэропортов. В социальных сетях и средствах массовой информации всё чаще поднимаются вопросы, связанные с негативными явлениями в отрасли.

В частности, недовольство пассажиров вызывают необоснованные задержки рейсов, продажа билетов сверх количества мест (овербукинг), высокая стоимость авиабилетов, невозврат билетов на рейсах лоукостеров, а также чрезмерные требования к весу и габаритам багажа.

Кроме того, Айдос Сарым указал на ряд системных проблем в авиационной отрасли. Среди них - износ парка воздушных судов, нехватка квалифицированных специалистов, а также рост цен на авиационное топливо и услуги наземного обслуживания. По его словам, эти факторы приводят к удорожанию тарифов и создают риски для стабильности рынка.

Депутат также напомнил, что Президент страны на заседании Национального курултая отдельно обратил внимание на проблему стоимости авиационного топлива.