Овербукинг, задержки рейсов и дорогие билеты: что обсудили на заседании Общественной палаты при Мажилисе
Депутат Мажилиса Айдос Сарым заявил о необходимости всестороннего рассмотрения накопившихся проблем в сфере авиационных услуг с участием профильных министерств, государственных органов и авиакомпаний. Об этом он рассказал на заседании Общественной палаты при Мажилисе, где обсуждались вопросы авиационного обслуживания и пассажирских перевозок, передает BAQ.KZ.
Как отметил депутат, в последнее время от потребителей поступает большое количество жалоб на качество сервисных услуг авиакомпаний и аэропортов. В социальных сетях и средствах массовой информации всё чаще поднимаются вопросы, связанные с негативными явлениями в отрасли.
В частности, недовольство пассажиров вызывают необоснованные задержки рейсов, продажа билетов сверх количества мест (овербукинг), высокая стоимость авиабилетов, невозврат билетов на рейсах лоукостеров, а также чрезмерные требования к весу и габаритам багажа.
Кроме того, Айдос Сарым указал на ряд системных проблем в авиационной отрасли. Среди них - износ парка воздушных судов, нехватка квалифицированных специалистов, а также рост цен на авиационное топливо и услуги наземного обслуживания. По его словам, эти факторы приводят к удорожанию тарифов и создают риски для стабильности рынка.
Депутат также напомнил, что Президент страны на заседании Национального курултая отдельно обратил внимание на проблему стоимости авиационного топлива.
– Высокая цена авиационного топлива сдерживает развитие воздушных перевозок. Текущие цены, по сравнению с аэропортами соседних стран, свидетельствуют о снижении нашей конкурентоспособности, — отметил Айдос Сарым.
