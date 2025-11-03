В октябре 2025 года месячный уровень инфляции в Казахстане составил 0,5%, сообщает Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.

Продукты питания. Снижение цен зафиксировано на лук (–7,7%), яблоки (–6,1%), свеклу (–5,1%), капусту (–4,7%), морковь (–4,4%), сахар (–2%), виноград (–1,1%) и лимоны (–0,8%).

В то же время подорожали шоколад (+2,3%), кофе, приправы и соусы (+1,8%), финики (+1,6%) и крупы (+0,7%).

Непродовольственные товары. Цены на новые автомобили отечественной сборки снизились на 1,5%. Однако подорожали зонты (+4,2%), электрообогреватели (+2,5%), моющие и чистящие средства (+1%), одежда, обувь и бытовые приборы (+0,8%).

Услуги. Тарифы на холодную воду снизились на 40%, на газ – на 10,7%, на электроэнергию – на 2%. В то же время услуги общественного питания выросли на 2%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,5%, тренажерных залов – на 0,8%.

Годовая инфляция в октябре составила 12,6%. В годовом выражении подешевели рис (–8,3%), курага (–5%) и помидоры (–1,4%), а сухофрукты и орехи подорожали на 2,9%.

Среди непродовольственных товаров подешевели напольные сушилки для белья (–31,7%), морозильники (–16,6%) и гладильные доски (–13,6%). Зато выросли цены на столовые приборы (+7%), электродрели (+5,9%) и лампы (+5,2%).

По сравнению с октябрем 2024 года повысилась стоимость услуг по ремонту обуви (+8,9%), обслуживанию жилых помещений (+7,8%), а также абонементов в бассейны (+10%) и тренажерные залы (+8,8%).

Бюро на ежемесячной основе рассчитывает индекс потребительских цен по 508 позициям товаров и услуг. Подробную динамику инфляции можно проследить на интерактивном дашборде ведомства, где представлены данные с 2018 года.