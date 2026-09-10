Овощи, мясо и молочная продукция: где в Астане пройдут ярмарки
10 Сентября 2026, 20:58
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10 Сентября 2026, 20:5810 Сентября 2026, 20:58
152Фото: BAQ.KZ
В Астане 12 и 13 сентября состоятся очередные городские сельскохозяйственные ярмарки. Жители и гости столицы смогут приобрести продукты от отечественных фермеров и производителей по выгодным ценам.
Где пройдут ярмарки
Торговые площадки будут работать оба дня с 10:00 до 19:00 по двум адресам:
- ТЦ «Keryen Joly» – шоссе Алаш, 35Б;
- «ERA» базары – шоссе Коргалжын, 96.
На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров, а также производителей из разных регионов Казахстана.
Посетителям предложат овощи и фрукты, мясо, молочную и мучную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары.
Как добраться
Для удобства жителей рядом с местами проведения ярмарок курсируют автобусные маршруты:
№ 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 66, 81, 305, 307, 312 и 317.
Ярмарки будут работать 12 и 13 сентября с 10:00 до 19:00.
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