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Овощи, мясо и молочная продукция: где в Астане пройдут ярмарки

10 Сентября 2026, 20:58
АВТОР
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BAQ.KZ 10 Сентября 2026, 20:58
10 Сентября 2026, 20:58
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Фото: BAQ.KZ

В Астане 12 и 13 сентября состоятся очередные городские сельскохозяйственные ярмарки. Жители и гости столицы смогут приобрести продукты от отечественных фермеров и производителей по выгодным ценам.

Где пройдут ярмарки

Торговые площадки будут работать оба дня с 10:00 до 19:00 по двум адресам:

  • ТЦ «Keryen Joly» – шоссе Алаш, 35Б;
  • «ERA» базары – шоссе Коргалжын, 96.

На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров, а также производителей из разных регионов Казахстана.

Посетителям предложат овощи и фрукты, мясо, молочную и мучную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары.

Как добраться

Для удобства жителей рядом с местами проведения ярмарок курсируют автобусные маршруты:

№ 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 66, 81, 305, 307, 312 и 317.

Ярмарки будут работать 12 и 13 сентября с 10:00 до 19:00.

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