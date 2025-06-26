Озеро Сайран в Алматы утопает в мусоре, несмотря на то что его реконструкция еще не завершена, а официальное открытие не состоялось. Тем не менее, ежедневно на берегу собираются до 4 тысяч человек. Купание пока запрещено, но желающих охладиться не останавливают ни таблички, ни полиэтиленовые пакеты в воде, передает BAQ.KZ.

Как сообщили телеканалу КТК в акимате, отдыхающих за купание пока не штрафуют — закон не позволяет. Однако за загрязнение территории наказание предусмотрено, и первые 20 нарушителей уже получили штрафы в размере 19 500 тенге каждый.

На месте отсутствуют работающие туалеты и полноценные мусорные контейнеры, но отдыхающие, по словам местных жителей, не спешат уносить мусор с собой. На песке валяются гвозди, пластиковые бутылки, картон и упаковки от еды.

Местный житель Кудайберген Сабыр, который сам ежедневно выходит убирать побережье, эмоционально прокомментировал поведение отдыхающих:

"Там мусор. Это не люди — это свиньи, можно сказать. Неприятно по-любому. Всем не объяснишь, что надо за собой убирать", — говорит он.

Сигналы дошли до властей: аким Алматы Дархан Сатыбалды потребовал срочно навести порядок, дал поручение установить 130 дополнительных урн и активизировать ежедневные полицейские рейды — они будут идти до 2 часов ночи.

Горожане и гости, такие как Каролина Думиника из Усть-Каменогорска, признаются, что после увиденного возвращаться на Сайран не хотят:

"Мы только приехали, но после прогулки в парк, честно, впечатление ужасное. Очень много мусора. Мы гости города, и такое первое впечатление о загрязненности..."

Пока благоустроенная зона официально не запущена, на Сайране уже началась борьба за чистоту и сознательность. Но хватит ли рейдов и урн, чтобы изменить поведение тысяч отдыхающих, остается неизвестным.