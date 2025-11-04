Ожидается ли дефицит картофеля к новому году по стране?
Запасы картофеля сформированы до весны следующего года с учетом действующих мощностей хранения.
В Казахстане сформированы достаточные запасы овощей и картофеля для прохождения зимнего периода. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, рост цен на продукты питания не всегда связан с дефицитом социально значимых товаров.
"Когда мы говорим об инфляции, статистика Национального банка не разделяет рост цен на социально значимые продукты и общие продовольственные позиции. Удорожание экзотических фруктов также влияет на общую статистику, создавая впечатление роста продовольственной инфляции в целом. У правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для сдерживания цены на основные продукты. Мы на практике убедились в этом, когда стабилизировали рынок картофеля и мяса. Все механизмы регулирования работают", — пояснил Азат Султанов.
По данным Минсельхоза, запасы картофеля сформированы до весны следующего года с учетом действующих мощностей хранения. По другим овощам, которые долго не хранятся, Казахстан переходит на тепличную продукцию.
"Сейчас в стране около 1300 гектаров тепличных хозяйств, из них 250 гектаров – промышленные. Эти мощности позволяют обеспечивать внутренний рынок тепличными овощами круглый год. В зимний период возможны незначительные колебания цен, связанные с расходами на отопление и электроэнегию, однако государственные меры поддержки помогают нивелировать эти затраты. Мы видим, что колебания больше зависят от рыночного спроса. В новогодний сезон возможен рост цен, но затем ситуация стабилизируется", — отметил Султанов.
На уточняющий вопрос журналистов, стоит ли ожидать дефицита картофеля до весны, вице-министр Азат Султанов ответил: "Нет, дефицита не будет".
