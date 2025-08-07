Жителям Алматы представили проект благоустройства рощи Баума — одной из ключевых природных зон города, передает BAQ.KZ. Встреча прошла прямо на территории рощи с участием Центра урбанистики, активистов и представителей общественности, сообщили в акимате города.

Авторы проекта заявили, что приоритетом станет сохранение уникальной экосистемы: рощу очистят от аварийных деревьев, восстановят арычную систему, защитят среду обитания диких животных и усилят зелёный фонд новыми насаждениями. Запланированы экологическое зонирование, борьба с болезнями деревьев и минимальное вмешательство в ландшафт.

Проект также включает меры безопасности — освещение, патрулирование и ограничение въезда автомобилей. Для отдыхающих создадут экотропы, зоны для тихого досуга, спортплощадки и визит-центр с экологическим уклоном: в роще будут проводить уроки биологии и развивать просветительскую деятельность.

По словам организаторов, реконструкция будет реализована только при участии горожан и экспертов. В ближайшее время пройдут новые обсуждения и пресс-тур на территорию рощи.