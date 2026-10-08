Ожоги кислотой на МАЭК: расследование выявило нарушения

Государственная инспекция труда Мангистауской области завершила расследование группового несчастного случая, произошедшего на ТОО «МАЭК». Инцидент признан связанным с трудовой деятельностью. Происшествие случилось 23 апреля в цехе №1 ЗПДиПТВС. Двое работников получили ожоги соляной кислотой.

Комиссия установила, что одной из основных причин стала неудовлетворительная организация работ повышенной опасности. На предприятии не был оформлен наряд-допуск, работникам не предоставили необходимые средства индивидуальной защиты, а контроль со стороны ответственных должностных лиц оказался недостаточным.

При этом комиссия установила и вину самих пострадавших. По данным инспекции, работники знали требования безопасности, но приступили к работе без защитных очков и не отказались выполнять ее в небезопасных условиях. Работодателю рекомендовали обеспечить обязательное оформление нарядов-допусков, использование средств индивидуальной защиты, пересмотреть порядок проведения опасных работ, дополнительно обучить персонал и усилить производственный контроль.

Также предложено рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.