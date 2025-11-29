Озвучен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по боксу в Дубае
Турнир станет одним из самых престижных.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сборная Казахстана официально представила окончательную заявку на чемпионат мира по боксу под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA), который пройдет с 3 по 13 декабря в Дубае, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию бокса.
Турнир станет одним из самых престижных и финансово масштабных в истории организации с призовым фондом 8,3 миллиона долларов.
Казахстан отправляет в ОАЭ обновленный и конкурентоспособный состав:
до 48 кг — Темиртас Жүсупов
до 51 кг — Даниял Сабит
до 54 кг — Сакен Бибосынов
до 57 кг — Оразбек Асылкулов
до 60 кг — Серик Темиржанов
до 63,5 кг — Ертуған Зейнулинов
до 67 кг — Санатали Тольтаев
до 71 кг — Абылайхан Жусупов
до 75 кг — Сабыржан Аккалыков
до 81 кг — Ерасыл Жакпеков
до 86 кг — Даулет Толемисов
до 92 кг — Нурмагамед Юсупов
свыше 92 кг — Нурлан Сапарбай
Команда Казахстана настроена показать высокий уровень и бороться за медали на мировой арене, укрепляя позиции страны в международном боксе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- 200 млрд тенге выделят на программу "Өрлеу"
- Нацбанк обновил курсы валют на 28 ноября
- Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США
- Талдыкорганцы устроили тёплый сюрприз коммунальщикам на улицах города
- Новое поколение педагогов: как молодые учителя меняют современное образование Казахстана