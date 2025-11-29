Сборная Казахстана официально представила окончательную заявку на чемпионат мира по боксу под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA), который пройдет с 3 по 13 декабря в Дубае, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию бокса.

Турнир станет одним из самых престижных и финансово масштабных в истории организации с призовым фондом 8,3 миллиона долларов.

Казахстан отправляет в ОАЭ обновленный и конкурентоспособный состав:

до 48 кг — Темиртас Жүсупов

до 51 кг — Даниял Сабит

до 54 кг — Сакен Бибосынов

до 57 кг — Оразбек Асылкулов

до 60 кг — Серик Темиржанов

до 63,5 кг — Ертуған Зейнулинов

до 67 кг — Санатали Тольтаев

до 71 кг — Абылайхан Жусупов

до 75 кг — Сабыржан Аккалыков

до 81 кг — Ерасыл Жакпеков

до 86 кг — Даулет Толемисов

до 92 кг — Нурмагамед Юсупов

свыше 92 кг — Нурлан Сапарбай

Команда Казахстана настроена показать высокий уровень и бороться за медали на мировой арене, укрепляя позиции страны в международном боксе.