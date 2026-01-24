Озвучена дата следующего заседания Конституционной комиссии
На следующем заседании комиссия перейдет к предметному обсуждению.
Комиссия по конституционной реформе приступает к обобщению предложений, озвученных на первом заседании. Об этом сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, передает BAQ.KZ.
В ходе первого заседания докладчики представили предложения, систематизированные в рамках работы рабочих групп, а также были выслушаны конкретные инициативы участников.
"Все озвученные сегодня предложения переданы комиссии. Теперь нам необходимо время, чтобы их обобщить и оформить в виде сравнительной таблицы. Уже на следующих заседаниях мы будем работать именно по этой таблице", — отметила Эльвира Азимова.
Она подчеркнула, что на следующем заседании комиссия перейдет к предметному обсуждению и начнет работу над новыми нормами и поправками.
"Предлагаю провести следующее заседание в понедельник. Точное время будет сообщено дополнительно", — сказала председатель Конституционного суда.
С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.
