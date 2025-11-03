В Таразе суд удовлетворил иск местного жителя, автомобиль которого пострадал от падения дерева. Ответчиком по делу выступил Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел в марте 2025 года: водитель HYUNDAI i20 остановился на светофоре, когда на его машину рухнули крупные ветки дерева. Экспертиза оценила ремонтно-восстановительные работы в 1 млн тенге.

Истец потребовал взыскать с городского отдела ущерб, госпошлину и оплату услуг представителя — всего более 1,1 млн тенге.

Ответчик заявил, что средства бюджета не предусмотрены для таких компенсаций, а происшествие вызвано форс-мажором — сильным ветром со скоростью до 31 м/с. Однако суд, исследовав видеозапись происшествия и проведя выездное заседание, признал доводы акимата необоснованными.

В итоге суд постановил взыскать с отдела ЖКХ в пользу владельца авто более 1,1 млн тенге.