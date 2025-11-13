Падение лифта в Астане: один человек погиб, двое в больнице
Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
65Фото: pixabay.com
В одном из жилых домов Астаны произошло трагическое происшествие — при падении лифта погиб человек, ещё двое пострадали, передает BAQ.KZ.
По данным ДП Астаны, в момент инцидента в лифте находились сотрудники обслуживающей организации, которые проводили ремонтные работы. В результате падения один из работников скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Назначены необходимые экспертизы.
