В одном из жилых домов Астаны произошло трагическое происшествие — при падении лифта погиб человек, ещё двое пострадали, передает BAQ.KZ.

По данным ДП Астаны, в момент инцидента в лифте находились сотрудники обслуживающей организации, которые проводили ремонтные работы. В результате падения один из работников скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Назначены необходимые экспертизы.