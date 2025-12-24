С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. В то же время сохраняется рекордно высокая базовая ставка - 18%. В Национальном банке не исключают, что она может удерживаться как минимум до конца первого полугодия.

Среди внешних факторов - снижение мировых цен на нефть, которое уже привело к сокращению экспортных объемов. Учитывая зависимость Казахстана от сырьевых доходов, как эти внешние условия, так и внутренние экономические изменения могут отразиться на курсе тенге в 2026 году?

Об этом корреспондент BAQ.KZ поговорила с экспертами. Они поделились своими прогнозами по курсу тенге.

"С повышением НДС бюджет все равно останется дефицитным"

Экономист, финансовый советник R-Finance Арман Байганов отмечает, что на данный момент курс нацвалюты держится за счет высокой базовой ставки. Если ее снизят, инфляция будет еще выше. Инфляция в стране в ноябре 2025 года за год составила 12,4%.

Что касается налоговой реформы, то она также окажет большое влияние на курс тенге. В результате под налогообложение попадет значительно большая часть бизнеса.

Такая мера может снизить деловую активность: в первом полугодии возможен "шок" для рынка, однако затем, по его мнению, бизнес начнет адаптироваться к новым условиям.

"Все будет зависеть от того же повышения НДС. Насколько я знаю, бюджет на следующий год будет дефицитным, и это все равно не даст сильного укрепления. С учетом повышения НДС предполагается, что бюджет все равно останется дефицитным.

Не будет расти стоимость нефти. Она будет оставаться под давлением из-за снижения спроса на "черное золото" в мире. Эти факторы будут влиять через снижение доходов. Доходную часть в предыдущие годы Казахстану в основном приносили продажи нефти и нефтепродуктов. Так как в текущем году стоимость нефти упала по сравнению с прошлым годом на 10–15%, соответственно, высока вероятность, что дальше она не будет сильно расти. Эти факторы будут влиять на снижение доходов", - сказал эксперт.

По его мнению, внешние факторы могут повлиять и положительно, и негативно.

"Высока вероятность, что геополитические ситуации придут к какому-то завершению: война между Россией и Украиной. Этот момент может положительно поддержать нашу валюту. Ослабление рубля может приостановиться после окончания войны", - говорит эксперт.

В целом, по его словам, высока вероятность, что курс тенге в 2026 году будет двигаться в этих пределах так же, как и в 2025 году.

"У нас же было ослабление на 10–15%. Возможно, национальная валюта ослабнет еще примерно на 10% в течение года, в этих пределах", - сказал Арман Байганов.

Импорт растет быстрее экспорта

По словам финансового аналитика Андрея Чеботарева, внутренние факторы превалируют над внешними на влияние тенге. Эксперт отмечает: пока импорт растет быстрее экспорта, тенге будет находиться под давлением — спрос на валюту становится выше, чем её предложение.

"Курс — это, по сути, баланс спроса и предложения внутри страны. То есть, есть экспортеры и есть импортеры. Экспортеры отправляют товар за границу, получают валюту и приносят ее на внутренний рынок. Импортеры валюту покупают и отправляют за рубеж, чтобы что-то приобрести и завезти в страну. Пока у нас импорт растет большими темпами, чем экспорт, курс будет слабеть: спрос на валюту выше, чем ее предложение. То есть валюту хотят купить больше, чем ее завозят в страну. И к этому, собственно, ведёт платёжный баланс: когда в страну валюты поступает меньше, чем выводится, это напрямую влияет на курс", - поясняет эксперт.

По его словам, снижение базовой ставки может привести к оттоку иностранных спекулятивных инвесторов - так называемых carry-traders. Поскольку доходность тенговых инструментов станет ниже, им будет менее выгодно держать позиции в тенге, и они начнут выходить из них. В таком случае, как отмечает эксперт, курс может развернуться и пойти в противоположную сторону.

По его словам, среди внешних факторов ключевым остаётся снижение спроса на казахстанскую нефть и другие экспортные товары.

Влияние внешних факторов

Экономист Расул Рысмамбетов отмечает, что среди ключевых внешних факторов для курса тенге в 2026 году — политика Федеральной резервной системы США. По его словам, если инфляция в США действительно стабилизируется на уровне около 2,7%, как об этом заявляют американские власти, то при её дальнейшем снижении в следующем году можно ожидать и постепенного снижения ставки ФРС.

По текущим параметрам, как отмечает эксперт, как минимум ближайшие полгода базовая ставка может оставаться на уровне 18%, при этом нельзя исключать и вариант её повышения.

По мнению Рысмамбетова, такая политика будет поддерживать тенге: при сохранении высокой ставки национальная валюта, скорее всего, останется достаточно стабильной и относительно крепкой к доллару — в целом на близких к текущим уровнях.

"Думаю, тенге будет достаточно стабилен и относительно крепок к доллару — в целом примерно на текущих уровнях. Если изменения и будут, то, вероятнее всего, через снижение ставки. Возможно, оно будет происходить не синхронно, а последовательно — после снижения ставки ФРС, чтобы всё-таки обеспечить бизнесу более доступные кредиты", - говорит экономист.

По его словам, при прогнозе по курсу тенге обязательно нужно учитывать и динамику цен на нефть. Экономист отмечает, что не ожидает существенного снижения котировок как минимум до марта: несмотря на отдельные прогнозы, в том числе со стороны Всемирного банка, нефть, как правило, редко заметно дешевеет.

При этом он подчёркивает: если цены всё же начнут снижаться, это будет оказывать давление на тенге — пусть и не критическое, но вполне ощутимое.

Эксперт также обращает внимание, что с 1 апреля заканчивается мораторий на заморозку тарифов, поэтому уже в апреле возможно умеренное ускорение инфляции.

Среди других внешних факторов он также выделяет российский рынок. Как отмечает экономист, Казахстан в значительной степени "импортирует" инфляцию из России - в том числе через продукты питания, и это тоже будет отражаться на ситуации внутри страны и на тенге.

"Точно спрогнозировать курс невозможно. Можно лишь обозначить ориентировочный диапазон — например, коридор 520–550 тенге за доллар на первое полугодие", - сказал эксперт.