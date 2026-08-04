В Восточно-Казахстанской области запрещенное вещество попытались передать осужденному под видом обычного влагопоглотителя из обувной коробки. Тайник нашли внутри пластиковой бутылки-шейкера во время досмотра продуктовой передачи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Передачу проверяли сотрудники учреждения №73 департамента уголовно-исполнительной системы вместе с полицейскими из подразделения по противодействию наркопреступности.

Досмотр проходил в рамках мероприятий «Қарасора-2026» и «Заслон». Среди продуктов находилась пластиковая бутылка-шейкер. Она привлекла внимание сотрудников.

Вместо гранул лежало зеленое вещество

Внутри бутылки нашли небольшой пакетик с надписью Silica Gel. Такие пакетики обычно кладут в коробки с обувью и другие упаковки для защиты товара от влаги.

При вскрытии оказалось, что привычных гранул внутри нет. В пакетике находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.

По данным ведомства, упаковку от влагопоглотителя выбрали для маскировки содержимого и попытки пронести его незаметно.

Пакет изъяли и направили на судебно-химическую экспертизу. После заключения специалистов будет принято процессуальное решение.

Новые тайники ищут постоянно

Официальный представитель департамента уголовно-исполнительной системы Восточно-Казахстанской области Салтанат Ожиканова сообщила, что способы сокрытия запрещенных предметов регулярно меняются.

Лица, пытающиеся доставить запрещенные предметы, постоянно ищут новые способы их маскировки. Подобные попытки своевременно выявляются и пресекаются, - сказала она.

Работа по перекрытию каналов передачи запрещенных предметов в учреждения ведется совместно с органами внутренних дел.