Пакистанские ВВС нанесли авиаудары сразу по трём восточным провинциям Афганистана, в результате чего погибли по меньшей мере десять мирных жителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Об этом сообщил представитель талибов Сабихуллах Муджахид. Исламабад официальных комментариев не дал, однако пакистанские военные уже подтвердили факт ударов, о чём пишет местная пресса.

Ситуация между двумя соседними странами стремительно ухудшается. Ещё в октябре стороны обменялись атаками после терактов в Кабуле: талибы обстреляли пакистанские погранпосты, что вылилось в масштабные столкновения на границе. Исламабад утверждает, что Афганистан укрывает боевиков пакистанского движения "Талибан", причастных к резонансным атакам в Пакистане, — Кабул это категорически отвергает.

Последние удары стали реакцией на новую волну терактов в самом Пакистане. В середине ноября смертник в Исламабаде убил 12 человек, а накануне в Пешаваре погибли трое военнослужащих. После этого министр обороны Хаваджа Асиф прямо заявил, что Пакистан будет наносить удары по целям на афганской территории.

В Кабуле пообещали ответ. По словам Муджахида, защита своего неба и граждан — "законное право" Афганистана, и талибы "дадут необходимый ответ в подходящий момент". Напряжённость на границе, похоже, входит в новую опасную фазу.