Пакистан и Саудовская Аравия заключили стратегическое соглашение о взаимной обороне, в рамках которого, по словам министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа, ядерный потенциал Исламабада может быть использован для совместной защиты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

В интервью телеканалу Geo News Хаваджа Асиф отметил: "Наш потенциал, безусловно, может быть задействован в рамках данного соглашения". При этом министр подчеркнул, что это соглашение носит оборонительный характер и не направлено против каких-либо стран.

Министр также допустил возможность расширения союза на другие арабские государства: "Я не могу сказать ничего определенного, но двери открыты". Главной задачей, по его словам, является совместная защита регионов и народов мусульманских стран.

Соглашение было подписано 17 сентября в Эр-Рияде наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. В случае агрессии против одной из сторон ожидается скоординированный ответ союзников.