Пакистан готов предоставить свой ядерный потенциал Саудовской Аравии
Пакистан и Саудовская Аравия подписали стратегическое соглашение о взаимной обороне.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пакистан и Саудовская Аравия заключили стратегическое соглашение о взаимной обороне, в рамках которого, по словам министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа, ядерный потенциал Исламабада может быть использован для совместной защиты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.
В интервью телеканалу Geo News Хаваджа Асиф отметил: "Наш потенциал, безусловно, может быть задействован в рамках данного соглашения". При этом министр подчеркнул, что это соглашение носит оборонительный характер и не направлено против каких-либо стран.
Министр также допустил возможность расширения союза на другие арабские государства: "Я не могу сказать ничего определенного, но двери открыты". Главной задачей, по его словам, является совместная защита регионов и народов мусульманских стран.
Соглашение было подписано 17 сентября в Эр-Рияде наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. В случае агрессии против одной из сторон ожидается скоординированный ответ союзников.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов