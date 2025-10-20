Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня — стороны пришли к соглашению после серии напряжённых инцидентов на границе, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Официальные лица обоих государств подтвердили, что атаки с территории Афганистана на Пакистан будут полностью остановлены, а принцип территориальной неприкосновенности будет строго соблюдаться. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, отметив, что достигнутая договорённость стала результатом конструктивных переговоров и направлена на деэскалацию обстановки в приграничной зоне.

В заявлении Асифа, опубликованном в соцсетях, подчеркивается, что следующий раунд переговоров состоится 25 октября в Стамбуле. Там делегации двух стран обсудят практические механизмы реализации соглашения и пути укрепления сотрудничества в сфере безопасности.

Со стороны Афганистана подписание соглашения подтвердил официальный представитель временного правительства Забихулла Муджахид. По его словам, стороны достигли "всеобъемлющего и значимого прекращения огня" в результате переговоров, прошедших в Дохе (Катар). Подписание соглашения, по его словам, демонстрирует готовность обеих стран к стабильному диалогу и поиску долгосрочных решений по вопросам безопасности и взаимного уважения.

Наблюдатели отмечают, что это один из немногих случаев за последнее десятилетие, когда Кабул и Исламабад смогли достичь столь конкретной договорённости по столь чувствительному вопросу.