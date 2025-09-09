На востоке пакистанской провинции Пенджаб продолжается масштабная эвакуация населения из-за разрушительных наводнений, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

С вечера 8 сентября из зоны бедствия уже выведено более 25 тысяч человек. Причина — проливные муссонные дожди и одновременный выход из берегов сразу трёх крупных рек: Ченаб, Рави и Сатледж. Впервые в истории страны стихия захватила такой масштаб — пострадали более 4 тысяч деревень, а общее число затронутых жителей превысило 4,1 миллиона человек.

По данным генерального директора Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции (PDMA) Ирфана Али Катхии, эвакуация продолжается, особенно в городе Джалалпур-Пирвала, который оказался в зоне наибольшего риска. Уже известно о 56 погибших с 26 августа, но власти опасаются, что число жертв может вырасти, поскольку множество населённых пунктов остаются отрезанными от внешнего мира.

Чиновник Пенджаба Набил Джавад сообщил, что с начала сезона муссонов в регионе были вынуждены переселиться около 1,8 миллиона человек. На национальном уровне ситуация ещё трагичнее: по данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана, с 26 июня погибли уже 910 человек.

Власти называют нынешнюю ситуацию крупнейшей природной катастрофой с 2022 года, когда в результате наводнений погибли более 1 700 человек, треть страны оказалась под водой, а общий ущерб превысил 32 миллиарда долларов. В этот раз масштабы разрушений пока не оценены, но уже очевидно, что речь идёт о новом гуманитарном кризисе.

Спасательные службы и армия работают круглосуточно, но стихия пока не отступает. Прогнозы метеорологов неутешительны: дожди в регионе могут продолжиться ещё несколько дней.