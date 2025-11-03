Пакистан открыл КПП "Торкхам": афганские беженцы массово возвращаются домой
После нескольких недель ожидания на границе Пакистан вновь открыл контрольно-пропускной пункт "Торкхам" в провинции Хайбер-Пахтунхва, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Синьхуа. Решение позволило сотням афганских семей, застрявших на пакистанской стороне, наконец вернуться на родину.
Заместитель комиссара округа Хайбер Билал Рао сообщил, что пункт пропуска возобновил работу утром в субботу. С ранних часов к иммиграционному центру потянулись длинные очереди: люди проходили оформление документов, чтобы пересечь границу и попасть домой после недель неопределённости.
Движение через "Торкхам" было остановлено 11 октября после столкновений между пакистанскими и афганскими пограничниками. Тогда Исламабад полностью закрыл переходы для торговли и поездок, что ударило по приграничным районам и вызвало рост цен на продукты и топливо. Несмотря на договорённость о прекращении огня, достигнутую 19 октября в Дохе, торговля между странами пока остаётся замороженной — её возобновление зависит от безопасности на границе.
