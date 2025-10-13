Пакистан перевел войска в повышенную боеготовность после серии боестолкновений на афгано-пакистанской границе, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.

Об этом 13 октября сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на источники в пакистанских силах безопасности. Все контрольно-пропускные пункты на протяженной в 2 600 километров границе между странами были закрыты, а трансграничная торговля полностью приостановлена. Несмотря на несколько перестрелок вечером 12 октября, в целом обстановка остается относительно спокойной.

Представитель оборонного ведомства Афганистана Энаятулла Ховаразми подтвердил, что ситуация на границе стабилизировалась, но предупредил, что афганские вооруженные силы готовы дать решительный отпор в случае новых нарушений территориальной целостности со стороны Пакистана.

Ранее глава МИД Пакистана Исхак Дар подчеркнул, что ответные удары пакистанских сил по террористическим формированиям на территории Афганистана носят исключительно оборонительный характер и не направлены против мирных жителей. Ситуация остается напряженной, но обе стороны призывают к сдержанности и готовы к дальнейшему диалогу.