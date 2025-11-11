Пакистанская армия сообщила о нейтрализации двух боевиков, которых в ведомстве назвали "поддерживаемыми Индией", после попытки террористической атаки на школу в районе Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По данным пресс-службы армии Пакистана (ISPR), боевики попытались атаковать учебное заведение, используя начиненный взрывчаткой автомобиль. Автомобиль был замечен у главных ворот школы, после чего последовала попытка вмешательства со стороны военных, и машина взорвалась.

В результате нападения двое террористов были ликвидированы, а еще трое, сумевшие проникнуть на территорию школы, задержаны. Несмотря на то, что нападение было предотвращено, вблизи школы был зафиксирован ущерб объектам инфраструктуры.

Пресс-служба подчеркнула, что армия продолжит предпринимать меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений и предотвращению подобных атак в будущем.