Пакистанская армия предотвратила теракт в школе
Пакистанская армия сообщила о нейтрализации двух боевиков, которых в ведомстве назвали "поддерживаемыми Индией", после попытки террористической атаки на школу в районе Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
По данным пресс-службы армии Пакистана (ISPR), боевики попытались атаковать учебное заведение, используя начиненный взрывчаткой автомобиль. Автомобиль был замечен у главных ворот школы, после чего последовала попытка вмешательства со стороны военных, и машина взорвалась.
В результате нападения двое террористов были ликвидированы, а еще трое, сумевшие проникнуть на территорию школы, задержаны. Несмотря на то, что нападение было предотвращено, вблизи школы был зафиксирован ущерб объектам инфраструктуры.
Пресс-служба подчеркнула, что армия продолжит предпринимать меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений и предотвращению подобных атак в будущем.
