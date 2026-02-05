Пакистанское издание TheNewsPakistan назвало Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опытным государственным деятелем и одним из архитекторов современного Казахстана, отметив его спокойный стиль, глобальный кругозор и приверженность принципу "государства, слушающего людей", передает BAQ.KZ.

Пакистанское медиа опубликовало материал по итогам эксклюзивного интервью с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на телеканале Geo News, состоявшегося в Исламабаде в рамках государственного визита Главы государства. В публикации подчеркивается уверенный и сдержанный стиль Главы государства, а также его вклад в формирование современной модели управления в Казахстане.

Автор материала отмечает, что с первых минут общения Президент Токаев произвел впечатление уверенного в себе политика, обладающего богатым дипломатическим опытом. В публикации Токаева называют одним из архитекторов современного Казахстана и акцентируют внимание на продвигаемой им концепции "государства, слушающего людей", основанной на принципе приоритета запросов общества и практических реформ.

Особо подчеркивается международный авторитет Казахстана в Центральной Азии, а также личные качества главы государства. Пакистанские СМИ обращают внимание на то, что Президент Токаев является редким полиглотом, свободно владеющим несколькими иностранными языками, что отражает его глобальный кругозор и длительную дипломатическую карьеру.

В материале также упоминается встреча Президента Казахстана с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. По оценке автора, теплые слова Токаева в адрес пакистанского лидера задали тон взаимного уважения и конструктивного диалога между двумя странами.