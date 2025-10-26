В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана сотрудники Федерального налогового управления (FBR) сорвали попытку вывоза крупной партии наркотиков. Стоимость изъятых запрещённых веществ оценивается более чем в 18 миллиардов пакистанских рупий, что эквивалентно 64 миллионам долларов США, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщает подразделение таможенного контроля FBR, операция прошла в районе Ношки, недалеко от границы с Афганистаном. Полевые инспекторы (FEU) остановили грузовик, который вызвал подозрение у правоохранителей. При детальном осмотре машины выяснилось, что в топливном баке были спрятаны коробки с наркотическими веществами.

В результате обыска сотрудники ведомства обнаружили и изъяли около 300 килограммов кристаллического метамфетамина. Двое предполагаемых участников контрабанды были задержаны на месте и доставлены для допроса.

В FBR отметили, что операция стала частью масштабной кампании по борьбе с трансграничной контрабандой и международными наркосетями, использующими труднодоступные маршруты Белуджистана для транспортировки запрещённых веществ.

Правоохранительные органы Пакистана заявили, что будут продолжать усиливать контроль на ключевых направлениях, чтобы пресечь деятельность преступных группировок, занимающихся наркотрафиком через территорию страны.