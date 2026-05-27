Палец 8-летней девочки зажало в батарее в Петропавловске

Родители не смогли извлечь палец самостоятельно.

Сегодня 2026, 11:32
Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

В Петропавловске 8-летняя девочка во время игры случайно зажала палец ноги между секциями радиатора отопления и не смогла самостоятельно освободиться.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они аккуратно разжав секции батареи освободили ребёнка.

После оказания помощи девочку передали медикам.

