Трое жителей Атырауской области рассчитывали отделаться ограничением свободы, но из зала суда вышли под конвоем, передает BAQ.KZ.

Всех троих признали виновными в применении насилия к представителям власти. Кызылкогинский районный суд назначил двоим осуждённым, обозначенным в сообщении как Б. и А., по четыре года ограничения свободы, третьему, Ж., три года и шесть месяцев.

По версии следствия, всё произошло в Макатском районе. Компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения оказала активное сопротивление полицейским, приехавшим на место по вызову.

Сотрудников били ногами, в ход пошли деревянная палка и камень. Один из полицейских получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Приговор районного суда не устроил надзорный орган. Протест на судебные акты внёс заместитель Генерального Прокурора.

Кассационная коллегия рассмотрела протест и пришла к выводу, что ограничение свободы за такое несправедливо и не соответствует тяжести содеянного.

Суд указал, что действия осуждённых представляют повышенную общественную опасность, поскольку грубо нарушили общественный порядок и причинили вред здоровью полицейского при исполнении служебных обязанностей.

Формулировка в приговоре в итоге поменялась незначительно, ограничение свободы стало лишением свободы. Сроки остались прежними, четыре года Б. и А., три года шесть месяцев Ж.

Осуждённых взяли под стражу в зале суда. Постановление кассационной инстанции вступило в силу.