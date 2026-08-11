Палка, камень и четыре года: чем закончилось нападение на полицейских под Атырау
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Трое жителей Атырауской области рассчитывали отделаться ограничением свободы, но из зала суда вышли под конвоем, передает BAQ.KZ.
Всех троих признали виновными в применении насилия к представителям власти. Кызылкогинский районный суд назначил двоим осуждённым, обозначенным в сообщении как Б. и А., по четыре года ограничения свободы, третьему, Ж., три года и шесть месяцев.
По версии следствия, всё произошло в Макатском районе. Компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения оказала активное сопротивление полицейским, приехавшим на место по вызову.
Сотрудников били ногами, в ход пошли деревянная палка и камень. Один из полицейских получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Приговор районного суда не устроил надзорный орган. Протест на судебные акты внёс заместитель Генерального Прокурора.
Кассационная коллегия рассмотрела протест и пришла к выводу, что ограничение свободы за такое несправедливо и не соответствует тяжести содеянного.
Суд указал, что действия осуждённых представляют повышенную общественную опасность, поскольку грубо нарушили общественный порядок и причинили вред здоровью полицейского при исполнении служебных обязанностей.
Формулировка в приговоре в итоге поменялась незначительно, ограничение свободы стало лишением свободы. Сроки остались прежними, четыре года Б. и А., три года шесть месяцев Ж.
Осуждённых взяли под стражу в зале суда. Постановление кассационной инстанции вступило в силу.
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