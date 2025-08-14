В Петропавловске открылся первый в Казахстане научно-культурный хаб "Мағжан орталығы", посвященный великому поэту, философу и просветителю Магжану Жумабаеву, передает BAQ.KZ.

Новый центр призван стать не только местом памяти, но и современным интеллектуальным пространством, где будут проводиться научные исследования, культурные и образовательные программы, международные диалоги и творческие проекты. Открытие центра стало ярким символом культурного и духовного возрождения Северо-Казахстанской области и одним из ключевых событий серии международных мероприятий, проходящих в регионе с 11 по 17 августа.

В церемонии приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, представители Министерства культуры и информации, руководство Международной тюркской организации культуры и наследия, глава региона Гауез Нурмухамбетов, а также общественность.

"Прославление исторических личностей – это не просто наш долг, это духовная опора независимости и прочный фундамент национального самосознания. Открытие Центра посвященного выдающейся личности Магжана Жумабаева – значимое событие для всей страны. Он говорил: "Мен жастарға сенемін" – "Я верю в молодых". И сегодня его бесценное наследие – поэмы "Батыр Баян", "Коркыт", учебник "Педагогика" и другие труды – продолжает воспитывать патриотизм, любовь к Родине и чувство ответственности за ее будущее. Данный центр призван донести дух и идеи Магжана до молодежи, вдохновляя ее мыслить смело, действовать достойно и хранить верность своей земле", — подчеркнул заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев.

Внутреннее пространство "Мағжан орталығы" отражает многогранность личности поэта и масштаб его творческого наследия. Здесь воссоздан рабочий кабинет Магжана Жумабаева с предметами быта и обстановкой, приближенной к той, в которой он жил и работал. Оборудован конференц-зал для проведения различных мероприятий, действует современная библиотека с произведениями Магжана, печатными изданиями и собраниями книг известных казахстанских и зарубежных писателей и поэтов. Функционирует кабинет для изучения архивных документов и редакция журнала "Мағжан". Отдельное место занимает творческая площадка для интеллигенции, а также литературный клуб "Мағжан тану", где будут проходить встречи, дискуссии и тематические вечера.

"Мы искренне благодарны за создание этого центра. Для нас, как родственников Магжана Жумабаева, это имеет особое значение. Очень важно, что память о таких выдающихся личностях сохраняется и передается следующим поколениям. Я считаю, что государство движется в правильном направлении, ведь мы не забываем и продолжаем чтить деятельность наших предков", — делится родственник писателя Дулат Бекенев. "Сегодня проходит значимое событие – открытие "Мағжан орталығы". Это радостный и важный момент для всех нас. Если мы хотим воспитывать молодежь в духе Магжана, должен существовать такой духовный центр. "Мағжан орталығы" — это не просто место, где можно познакомиться с его творчеством, здесь молодёжь сможет глубже изучать наследие поэта. Центр станет местом изучения его наследия, здесь будет издаваться журнал "Мағжан", работать молодежный клуб и зал для встреч. Это место поможет глубже понять наследие поэта. Мы надеемся, что центр станет любимым для людей", — отметил директор "Мағжан орталығы", главный редактор журнала "Мағжан" Жарасбай Сулейменов.

Центр разместился в здании памятника архитектуры XIX века республиканского значения, прошедшем масштабную реставрацию. В процессе работ были обнаружены и восстановлены редкие фрагменты альфрейной росписи XIX века, что придало пространству особую историческую ценность. Автор художественного оформления – член Союза художников РК Болат Асербеков, а работы проведены при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия.

Рядом с центром, по инициативе местных предпринимателей и турецкого мецената, создан современный сквер с арт-композицией "Мағжан".

"Для нас, североказахстанцев, Магжан Жумабаев – не только национальное достояние, но и наша региональная гордость, наше культурное ДНК. Имя Магжана уважают не только в Казахстане. Его чтят в Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане, а особенно – в Турции. Искренне благодарю всех, кто внес вклад в создание этого Центра. Уверен, "Мағжан орталығы" станет точкой притяжения не только для жителей региона, но и для гостей со всей страны и из-за рубежа", — отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Открытие "Мағжан орталығы" стало не только данью уважения великому поэту, но и шагом в реализации государственной политики по укреплению культурной идентичности, развитию туризма и продвижению Казахстана на международной арене как центра духовного и культурного наследия.