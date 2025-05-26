Памятник Кенесары хану вновь установлен на набережную Астаны после проведения реставрационных работ. Об этом сообщил государственный советник Казахстана Ерлан Карин в своём Instagram-аккаунте, передаёт BAQ.KZ.

Памятник был демонтирован в ноябре 2024 года из-за аварийного состояния: накренившийся фундамент представлял угрозу обрушения. После масштабной реставрации, которая завершилась в мае 2025 года, памятник вернули на прежнее место.

Вернуть на место памятник планировали весной 2025 года.

Ерлан Карин отметил, что несмотря на множество обсуждений в соцсетях о возможном снятии памятника навсегда, работы проводились исключительно с целью сохранения сооружения.

Ранее аким столицы Женис Касымбек подтвердил, что памятник будет восстановлен и возвращён до конца мая.