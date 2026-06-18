«Памятник коррупции» и новая подземка: жители Костаная недовольны строительством пешеходных переходов

О строительстве нового подземного перехода в районе Береке, недалеко от ТРЦ «Костанай Плаза», недавно сообщил аким Костаная Марат Жундубаев. По его словам, объект будет возведен за счет средств инвестора, который уже приступил к строительству отеля французской сети Novotel. Однако в отделе архитектуры уточнили, что проект подземного перехода пока не представлен на рассмотрение.

Новость о строительстве новой подземки сразу привлекла внимание костанайцев. Многие напомнили, что в районе Береке уже шестой год стоит надземный переход, который горожане прозвали «памятником коррупции». Кроме того, в городе до сих пор не завершено благоустройство трех давно существующих подземных переходов.

«Памятник коррупции»

История надземного перехода на проспекте Назарбаева в районе Береке, недалеко от ТРЦ «Костанай Плаза», началась в 2020 году. К тому времени новый микрорайон активно застраивался жилыми домами, торговыми центрами и объектами бизнеса. Дорожная сеть расширялась, а транспортный поток становился все более интенсивным.

С развитием района нагрузка на магистраль значительно выросла. В часы пик движение нередко оказывалось настолько затрудненным, что водители были вынуждены стоять в многокилометровых пробках. Для удобства пешеходов сначала здесь организовали наземный переход, однако позже власти решили дополнительно построить надземный переход, мотивируя это вопросами безопасности.

Фото Аскар Кенжетаев

Проектированием и строительством объекта занималось местное ТОО «Строн Холдинг». По замыслу архитекторов, длинный переход должен был напоминать подкову благодаря своей изогнутой форме.

На строительство переправы из бюджета было направлено почти 170 млн тенге. Однако полноценно объект так и не заработал. Более того, сам переход вызвал недовольство жителей. Его разместили далеко от автобусных остановок, поэтому многим оказалось проще перебежать дорогу, чем делать крюк до перехода. Практически сразу возникли проблемы с двумя лифтами, а сама конструкция оказалась слишком высокой и неудобной из-за большого количества крутых ступеней.

Из-за постоянных неисправностей лифтов и неудобства для маломобильных граждан власти вновь нанесли «зебру». После ремонта подъемников наземный переход убрали, что вызвало очередную волну недовольства среди горожан, поскольку пользоваться надземным переходом люди по-прежнему не спешили.

Фото Аскар Кенжетаев

В результате дорогостоящий объект фактически утратил свое первоначальное назначение и получил в народе прозвище «памятник коррупции». Власти даже рассматривали вариант его демонтажа с последующей установкой обычных светофоров.

«Этот вопрос рассматривался, но пока все замолчали, а переход стоит», – прокомментировала ситуацию заместитель руководителя отдела архитектуры, строительства и градостроительства акимата Костаная Ирина Ермолина.

Во время посещения объекта 15 и 16 июня выяснилось, что оба лифта вновь не работают. Во многих местах повреждена плитка, а внутри стоит сильная духота. Пластиковое покрытие конструкции сильно нагревается под солнцем, превращая переход в настоящую теплицу.

Фото Аскар Кенжетаев

Очевидно, что объект давно нуждается как минимум в косметическом ремонте. Правда, жителям все же удалось добиться переноса автобусной остановки ближе к переходу.

«У меня трое маленьких детей, и лифты регулярно не работают. Сначала приходится преодолевать почти 50 ступеней, затем идти по душному пластиковому коридору. Несмотря на перенос остановки, все равно получается приличный крюк, потому что торговый центр, куда я веду детей, находится значительно дальше перехода», –возмущается многодетная мама Сандугаш Исмаилова. «Для меня гораздо удобнее был бы светофор. Лифты не работают, подниматься по лестнице тяжело, высота большая, внутри летом невыносимая духота, а у меня постоянно скачет давление», – говорит пенсионер Ансар Каримов.

Фото Аскар Кенжетаев.

Логично предположить, что светофорный объект мог бы оказаться более эффективным решением: он был бы удобнее для пешеходов и дешевле для бюджета. Однако потраченные почти 170 млн тенге уже не вернуть. Демонтаж перехода также потребует значительных расходов и может негативно сказаться на репутации чиновников, принимавших решение о его строительстве. В то же время ремонт лифтов и самой конструкции требует дополнительных затрат. В итоге городские власти оказались в непростой ситуации: переход полноценно не функционирует, но и избавиться от него непросто.

Новый подземный переход по соседству

На этом фоне недавнее заявление властей о строительстве еще одного дорогостоящего перехода, на этот раз подземного, в том же районе вызвало у жителей новые вопросы.

«Нам что, деньги некуда девать?»; «Один переход до ума довести не смогли, теперь через дорогу появится другой, только под землей», – возмущаются горожане.

Новый подземный переход действительно планируется построить на улице, расположенной параллельно проспекту Назарбаева.

«Подземный переход будет соединять строящийся отель Novotel со зданием "Тобыл Арены", расположенным на противоположной стороне улицы. Проезжую часть планируют расширить до 14 метров, транспортный поток увеличится, поэтому такой маршрут станет более удобным и безопасным для жителей и гостей города», – пояснила Ирина Ермолина.

Дорога где хотят построить подземку. Фото Аскар Кенжетаев.

По ее словам, строительство профинансирует инвестор, возводящий гостиницу. Речь идет о местной компании ТОО «БК-Строй». Сейчас застройщик занимается разработкой проектной документации. Ориентировочная стоимость строительства отеля и сопутствующей инфраструктуры оценивается примерно в 5 млрд тенге.

«Однако проект пока находится у инвестора и даже не передан нам для рассмотрения и утверждения», – уточнили в отделе архитектуры.

Строительство гостиницы уже ведется: на огороженной площадке работает башенный кран, вырыт крупный котлован. Однако расстояние между будущим отелем и зданием «Тобыл Арены» составляет около 100-150 метров. Поэтому необходимость соединения этих объектов дорогостоящим подземным переходом пока вызывает вопросы.

Мы попытались выяснить у компании-застройщика, насколько оправданными они считают подобные вложения. В организации сообщили, что устных комментариев давать не будут и предложили направить официальный запрос на электронный адрес директора Игоря Кима. Письмо было отправлено, однако ответа на момент публикации получено не было.

Что с подземными переходами?

Надземный переход, ставший «памятником коррупции», далеко не единственный проблемный объект подобного рода в Костанае. Еще год назад аким города заявил, что все три существующих подземных перехода нуждаются в серьезной модернизации. Он поручил оборудовать их пандусами, улучшить освещение и обеспечить надлежащее санитарное состояние.

Однако за прошедший год благоустроить удалось лишь один переход, расположенный в районе КСК на севере города.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата пояснили, что работы должны были стартовать еще в мае, однако из-за затянувшихся тендерных процедур подрядчик был определен только в сентябре прошлого года.

«Ремонт обошелся примерно в 95 млн тенге. Сейчас переход оборудован новыми пандусами, в нем чисто и комфортно», – сообщили в отделе ЖКХ.

Во время осмотра действительно можно убедиться, что в переходе стало светлее и чище, установлены камеры видеонаблюдения. Однако пандусы оказались довольно крутыми и высокими. На этот недостаток еще после открытия объекта в конце прошлого года обращал внимание советник акима города по вопросам инклюзии Никита Журавлев. Он предложил уменьшить угол наклона конструкций.

«Мы этот переход не принимали и не обследовали. Он находится на контроле отдела ЖКХ», – пояснила руководитель отдела занятости и социальной защиты акимата Костаная Кристина Мумбаева.

Фото Аскар Кенжетаев

В отделе ЖКХ сообщили, что вопрос корректировки угла наклона пандусов пока не рассматривался.

Еще два подземных перехода на проспекте Абая в южной части города, о ремонте которых городской аким сообщал еще весной прошлого года, до сих пор остаются без благоустройства.