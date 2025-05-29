Председатель глобального института зеленого роста Пан Ги Мун выступил на церемонии открытия Астанинского международного форума, отметив лидерство Казахстана в продвижении повестки устойчивого развития и зеленой экономики, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

."Для меня большая честь быть сегодня с вами на этой важной церемонии. Я выражаю самые теплые слова поздравления правительству Республики Казахстан и лично президенту Касым-Жомарту Токаеву за проведение такой значимой международной платформы для глобального диалога и сотрудничества", – заявил Пан Ги Мун, обращаясь к участникам форума.

По его словам, климатические катастрофы и ухудшение экологической обстановки по всему миру делают работу таких площадок как AIF ещё более важной и своевременной.

Он подчеркнул значимость темы форума 2025 года – "Следовать за чем? Будущее мира", отметив, что именно ответственное лидерство и международное сотрудничество должны лежать в основе глобальных решений. Казахстан, по его мнению, демонстрирует пример такого подхода.

"Казахстан – это не только региональный комитет, но и глобальный голос. Я хочу выразить признательность за вклад вашей страны в развитие диалога и устойчивое развитие, в том числе в рамках отношений с Россией, Китаем и странами Центральной Азии", – отметил он.

Говоря о глобальных вызовах, таких как климатический кризис, деградация окружающей среды и неравенство, Пан Ги Мун подчеркнул, что никакая страна не может справиться с ними в одиночку. Он особенно выделил роль Центральной Азии, где, по его словам, формируется новый формат регионального сотрудничества по вопросам зеленого роста и устойчивого будущего.

"Я рад видеть растущее взаимодействие между странами региона – Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и, конечно, Казахстаном. Это направление заслуживает поддержки. В Самарканде мы стали свидетелями исторического сближения стран региона, и Казахстан сыграл в этом ключевую роль", – добавил он.

Пан Ги Мун также подчеркнул вклад Казахстана в развитие зеленых инвестиций, низкоуглеродных технологий и устойчивого финансирования. По его словам, Глобальный институт зеленого роста продолжит тесно сотрудничать с правительством страны, чтобы поддержать переход к устойчивой, инклюзивной и экологичной экономике.