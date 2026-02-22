После громкой победы в мужском одиночном катании казахстанец Михаил Шайдоров удивил публику показательным номером в образе панды По из мультфильма Кунг-фу Панда, сообщает BAQ.kz.

Зрители встретили выступление очень тепло — весь прокат сопровождался аплодисментами.

Однако главный сюрприз ждал спортсмена уже после номера. У бортика его встретил легендарный Джеки Чан. Актер держал в руках две игрушечные панды, поздравил казахстанца с победой, обнял его и поблагодарил за яркий образ.

Сам Шайдоров признался, что выступать в костюме было непросто — особенно выполнять прыжки из-за жары. По его словам, о присутствии Джеки Чана он узнал уже на арене, подошел к нему сфотографироваться и пригласил посмотреть гала-шоу.

«Он ответил: “да, конечно”. Это было круто!» — поделился фигурист.